L'incroyable histoire du tire-bouchon

Dans le carton d'Yves Rousset-Rouard, le directeur du Musée du Tire-Bouchon, se trouvent ses toutes dernières trouvailles. L'ouvrir, pour ce passionné, c'est toujours un grand moment d'émotion. Dans ses mains, les plus anciens tire-bouchons qui valent des milliers d'euros. Depuis son invention en Angleterre, au 17e siècle, on ne compte plus le nombre de créations originales. Autant d'outils qu'Yves a rassemblés dans son musée. Dans sa galerie, on trouve des centaines de tire-bouchons, les plus anciens, les plus drôles, jusqu'au plus célèbre, surnommé le "Charles de Gaulle" à cause de ses grands bras. Longtemps fabriqué de façon artisanale, le tire-bouchon s'est forgé une légende. Dans l'hôtel de Crillon, un palace parisien, pour le chef sommelier Xavier Thuizat, le tire-bouchon est bien plus qu'un simple outil. "Si on perd son tire-bouchon, c'est une catastrophe. On perd une partie de soi, parce qu'effectivement, c'est notre compagnon de vie. Ça fait à peu près onze ans que j'ai le mien et il raconte plein d'histoire", confie-t-il. TF1 | Reportage E. Boucher, E. Coppo