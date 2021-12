L’incroyable maison illuminée de Balinghem dans le Pas-de-Calais

Il veille sur son royaume à la nuit tombée. Un monde enchanteur scintillant. Alexis et son frère le découvrent pour la première fois. Un rêve qui dure depuis seize ans. La maison illuminée de Balinghem est devenue l'une des plus connues dans l'Hexagone. L'an dernier, 9 000 personnes sont venues la visiter, des enfants et bien sûr, leurs parents. En traversant ce jardin, difficile de tout voir du premier coup d’œil, tant les détails sont nombreux. Le parcours commence au pôle nord et ses pingouins, et termine dans la forêt des lutins et ses rennes. Il faut beaucoup de patience pour tout cela, car ça doit être long à préparer. A l'origine de ce travail : ces trois frères passionnés par l'ambiance de Noël. Ils ont installé 400 personnages et 40 000 ampoules pour donner du rêve. Il y a Christophe l'électricien, Pascal le menuisier et Jérôme le créatif. Ils ne s'arrêtent jamais. En attendant, la maison restera illuminée jusqu'au sept janvier, le temps de mettre des étoiles dans les yeux des enfants. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier