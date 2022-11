L'incroyable naissance des coraux

Avec délicatesse, sans bruit et sans mouvement, une sorte de nurserie sous-marine se dévoile. C'est un spectacle fascinant, rare et extrêmement difficile à observer. Ce soir-là, dans le sud de l'île, un groupe de biologistes marins et de photographes passionnés tente sa chance. Dans l'obscurité totale, la vie nocturne sous-marine apparaît sous leurs yeux. Une pieuvre, des murènes tatouées ou encore des crevettes, mais après deux heures de recherches, à l'affût du moindre signe de ponte, l'équipe ressort bredouille. Ce moment rare, Sylvain Corbel a pourtant eu la chance de l'immortaliser l'année dernière. "Ça fait une espèce de nuage de billes rose partout dans l'eau", explique-t-il. La ponte des coraux est une lueur d'espoir pour cet écosystème. Les récifs coralliens, merveilles des océans, sont aussi l'un des milieux naturels les plus menacés de la planète. Depuis les années 50, victime de la pollution et du réchauffement climatique, ils ont diminué de moitié et La Réunion suit la même tendance. TF1 | Reportage M. Steinbach, T. Dell'Aquila