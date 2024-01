L'incroyable odyssée des renards de la banquise

Ce matin-là, il fait moins 10°C et les acteurs, des petits renards polaires, sont dans de bonnes dispositions. Mais certains jours, le thermomètre affiche moins 40°C et il faut attendre des heures que les renards veuillent bien montrer le bout de leur nez. Nous sommes sur le tournage du film "Kina & Yuk" au nord-ouest du Canada, à quelques kilomètres seulement du pôle Nord. Le réalisateur, c'est Guillaume Maidatchevsky. Passionné d'animaux et de nature, il voulait raconter l'odyssée de deux petits renards confrontés au réchauffement climatique. Derrière ces images sublimes, un travail titanesque. D'abord, un scénario précis dessiné dans les détails. Une histoire qu'il a fallu adapter ensuite sur le terrain. Ces renards ont leurs caractères, mais ils sont nés dans un élevage et ils sont habitués aux hommes. Kina et Yuk ont côtoyé d'autres espèces sur le tournage, des chiens, des loups, des ours. Une dizaine d'animaux a défilé devant la caméra. Douze semaines de tournage ont été nécessaires pour raconter ce conte de Noël. TF1 | Reportage S. De Vaissière, M. Vienot