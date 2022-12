Linda de Suza nous a quittés

Linda de Suza est décédée à l'hôpital de Gisors (Eure), non loin de sa maison normande. Elle avait été admise ce mercredi matin pour insuffisance respiratoire alors qu'elle avait été testée positive au Covid. Longtemps, sa voix a porté haut les couleurs de son Portugal natal. Linda de Suza, la dame de cœur de la chanson française. En 30 ans de carrière, elle vend des millions de disques et raconte un jour sa vie, où pauvre avec un enfant et sans mari, elle essaie de survivre à Paris : "J'ai fait le ménage, femme de chambre. J'ai aussi travaillé à l'usine. Après, j'allais tous les samedis et dimanches au marché opus et j'ai chanté des chansons. C'est arrivé comme ça, c'est vraiment un conte de fées". "La valise en carton est un peu le symbole de tous les gens qui se déplaçaient dans le monde" ; "J'ai toujours rêvé d'aller la voir, l'écouter, mais je n'ai jamais pu", témoignent des fans. Beaucoup de ses chansons symbolisaient la joie de vivre. Aujourd'hui, son public pleure son départ. Elle avait 74 ans. TF1 | Reportage J. Chubilleau