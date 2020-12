Linda Huré : "Raconter la vie des gens, c'est l'une des plus belles choses que tu nous as apprises"

Très souvent, Jean-Pierre Pernaut a tenu à laisser les Marseillais s'exprimer. C'est donc notre correspondante Linda Huré qu'il envoie habituellement sur le Vieux-Port pour "humer l'air du temps". Prendre le pouls des Français, leur donner la parole, quel que soit leur statut, leur âge ou leur métier, tel était le but de ces reportages. En effet, nul besoin d'être expert pour avoir un avis sur une actualité qui les touche. Il peut s'agir de météo, du prix de l'essence ou encore du pouvoir d'achat. Tout cela, c'est le 13 Heures, c'est raconter la vie quotidienne des Français et leurs préoccupations. En 18 ans, Linda Huré s'est donc rendue à maintes reprises à Marseille pour être au plus près des Marseillais. Une proximité qui a été construite en compagnie de Jean-Pierre Pernaut à travers les innombrables reportages réalisés. "Aujourd'hui tu quittes le 13 Heures mais rassure-toi, on va continuer de humer l'air du temps", a-t-elle déclaré.