Vos impôts vont-ils baisser "grâce" à l'inflation ?

Associer inflation et bonne nouvelle, cela peut paraître surprenant. Mais cette année, des millions de foyers vont bien observer sur leurs déclarations de revenus une baisse de l’impôt par rapport à la précédente. Cette baisse s’explique par une revalorisation du barème de l’impôt en suivant l’inflation. Exemple : un homme célibataire qui touche le Smic, et ne payait jusqu’ici pas d’impôts, aurait dû payer 66 euros d'impôts cette année sans la revalorisation. Avec elle, il n'en paye plus. Autre cas de figure : cette salariée qui touche 2 500 euros net par mois. L’année dernière, ses impôts s’élevaient à 2 560 euros. Cette année, elle n’en payera que 2 232 euros, une économie de 328 euros. Pourquoi cette revalorisation fait-elle baisser le montant de l’impôt ? L’impôt sur le revenu est divisé en cinq tranches. Chacune a son taux d’imposition, et tous les seuils ont été augmentés de 5,4%. Pour bénéficier de cette baisse d’impôt, il faut avoir eu une augmentation de salaire de moins de 5,4%. TF1 | Reportage T. Leproux, E. Spertino, A. Mercier