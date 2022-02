L’inimitable porcelaine de Limoges

À Limoges, pas besoin de coffre-fort, il suffit d'ouvrir ses placards. La porcelaine, un trésor que l'on se transmet de génération en génération. Et que l'on retrouve dans presque toutes les maisons. Limoges et ses manufactures de porcelaine, une histoire commencée il y a 250 ans, et qui fait rayonner la ville dans le monde entier. Dans ce magasin, où de grands noms sont représentés, les clients ont le choix parmi des styles très différents, des plus prestigieux, aux plus abordables, avec toujours le même effet. Et un savoir-faire auquel il est très facile de s'identifier. "C'est deux siècles et demi d'histoire, ça crée des liens, des liens familiaux. Qui à Limoges n'a pas un cousin, un grand-père qui n'a pas travaillé dans la porcelaine ?", affirme Thierry Lachaniette, propriétaire du magasin. Traditions des arts de la table d'un côté, et depuis quelques années, l'apparition de nouveaux usages un peu partout à Limoges. Dans ces ateliers, on fabrique aussi bien des objets de décoration, que des luminaires ou du mobilier. Exemple, avec cet alphabet pour façonner des lettres ou des mots, à l'occasion d'événements professionnels ou familiaux. Un mariage réussi est un hommage à la porcelaine. C'est un matériau loin d'être figé, avec lequel on peut tout écrire, même sous forme de clin d'œil. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre