L'initiative "Des bras pour ton assiette", inscrivez-vous pour venir en aide aux agriculteurs

Être en confinement fait perdre de la main-doeuvre au secteur agricole. Pour pallier la pénurie, l'opération "Des bras pour ton assiette" a été lancée par le gouvernement et la FNSEA. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme wizi.farm pour prêter main forte à ces agriculteurs. Les cibles de cet appel sont les demandeurs d'emploi, les indépendants et les salariés en chômage partiel. De plus, ils peuvent exceptionnellement cumuler leur revenu avec cette paie agricole.