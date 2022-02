L’inquiétude de la communauté française au Mali

Au cœur de Bamako, l’ambassade de France est toujours ouverte, mais il reste deux jours à son ambassadeur pour quitter le pays. C’est la décision de la junte militaire au pouvoir au Mali. Cette expulsion rarissime a été ordonnée après plusieurs mois de tension entre les deux pays. Nous avons contacté les rares Français qui vivent sur place et acceptent de s’exprimer. Ils se disent dans l’attente. Dans les rues de la capitale malienne, l’hostilité grandit depuis des années contre la présence militaire française. Ce mardi matin, les Maliens interrogés voient partir l’ambassadeur de France sans regret. La situation au Mali est bouleversée depuis les deux coups d’État opérés par la junte en 2020, puis au printemps dernier. Les relations se détériorent entre Bamako et Paris. L’armée française a déjà commencé à fermer des bases militaires dans le nord du pays : à Tombouctou, Tessalit et Kidal. Les effectifs de la force Barkhane au Sahel vont aussi nettement diminuer : plus que 3 000 hommes dans un an, contre 5 000 aujourd’hui. Mais pour le moment, l’Hexagone n’envisage pas un désengagement total du pays. TF1 | Reportage J. Garro, A.F. Lespiaut