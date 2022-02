L'inquiétude de la communauté ukrainienne en France

À Paris, des prières et des chants pour les soldats défenseurs de la patrie. La cathédrale ukrainienne est un lieu de regroupement et de foi spontannée, avec l'incertitude qui ronge les fidèles. "Je prie pour Ukraine. Je prie pour mon mari. Je prie pour tout" ; "J'ai mon père qui est militaire et qui est dans le centre du bombardement", lancent certaines. Des larmes et de l'angoisse aussi à Nice. Ils ne sont pas nombreux, juste une trentaine peut-être sur la Promenade des Anglais. Ils sont dévorés par la même émotion. Sur les téléphones de ces Ukrainiennes installées en France, les images de la guerre qui frappe leur pays et leurs proches. Autre petit rassemblement à Strasbourg, devant la représentation permanente de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe. Ici aussi, c'est le désarroi, celui d'un jeune qui devait rentrer chez lui bientôt. Désormais bloqué en Alsace, loin de sa famille, il relate ce que lui dit ses parents restés sur place. Pour toute la communauté, l'inquiétude est d'autant plus forte qu'elle vit cruellement son impuissance à des centaines de kilomètres des zones de front. TF1 | Reportage O. Santicchi, J. Rieg-Boivin