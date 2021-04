L'inquiétude des 600 salariés des fonderies du Poitou menacées de fermeture

Dans le village d'Ingrandes (Maine-et-Loire), les 1 700 habitants partagent la même inquiétude. Les fonderies du Poitou emploient près de 600 salariés, alors si le site venait à fermer, ce sera un véritable coup dur pour toute l'économie de la commune. Notons que ces usines de fonte et d'aluminium produisent des pièces automobiles pour Renault. Ayant ouvert son magasin de fruits et légumes locaux à quelques kilomètres des fonderies, Stéphanie s'inquiète car les ouvriers représentent une bonne partie de sa clientèle. Elle se soucie de l'avenir de son commerce. "Je risquerais d'avoir moins de clients et du coup, c'est sûr que mon chiffre d'affaires sera moindre. Après derrière, je ne pourrais peut-être pas tenir non plus", lance-t-elle. Les salariés vivent leur troisième dépôt de bilan en dix ans. C'est désormais au tribunal de commerce de décider de leur avenir. Il faut trouver un repreneur pour éviter la liquidation judiciaire.