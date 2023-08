L'inquiétude des Français au Niger : "On est astreints à résidence"

Le drapeau français brûlé devant l'ambassade de France de Niamey, caillassée par les manifestants... Ces scènes de violences, dimanche, Jean-Sébastien, expatrié français, les a vues depuis son appartement. Il y est cloîtré depuis cinq jours. Installé au Niger depuis trois ans, ce Français se dit préoccupé, mais garde confiance. Environ 600 Français vivent au Niger, notamment cette enseignante. Elle est référente dans son quartier, en lien avec l'ambassade. "Depuis trois jours, on nous demande de recenser les Français actuellement présents sur la capitale ou dans le pays, dans la perspective, pourquoi pas, si la situation devait dégénérer, d'un regroupement ou d'un rapatriement", explique Sophie Lassan. Au lendemain d'un dimanche de violences, les Français se montrent prudents, comme nous l'explique la correspondante de TV5 Monde sur place, Anne-Fleur Lespiaut : "Les rues de la ville de Niamey ont retrouvé leur calme, et tout le monde ici a repris le chemin du travail". En attendant, l'Hexagone a suspendu ses opérations de développement au Niger, ainsi que ses opérations militaires. Notons que 1 500 soldats français sont engagés dans ce pays. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. David, A. Bourgeois