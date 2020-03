L'inquiétude des PME sur les répercussions économiques du coronavirus

Comme tous les autres départements fortement touchés par le coronavirus, le Haut-Rhin est frappé de plein fouet par les conséquences économiques de l'épidémie. À Colmar, les restaurants sont quasi déserts, les hôtels souffrent et les salons et séminaires sont annulés. Une situation qui pousse certains gérants à envisager un chômage partiel. Pour s'en sortir, l'UMIH demande carrément l'annulation des charges et pas seulement un report de celles-ci.