L'inquiétude des producteurs de lavande dans la Drôme

Depuis trois générations, la famille d'Alain Aubanel cultive la lavande et fabrique de l'huile essentielle à Chamaloc (Drôme). Mais ces huiles aux nombreux usages pourraient bientôt être considérées comme des produits chimiques et non pas comme des produits naturels. La faute à certaines molécules. La réglementation votée à la fin de l'année par l'Europe vise toutes les molécules qui provoquent des irritations. L'huile essentielle est certes irritante pour les yeux, mais on ne peut pas la qualifier de produit chimique selon Alain. Si les contours de la loi ne sont pas encore définis, les producteurs craignent qu'une mention obligatoire dissuade les fabricants de produits cosmétiques d'utiliser des huiles essentielles dans leurs produits. Pour respecter cette réglementation que l'Europe a commencé à mettre en place en 2006, les distilleries doivent remplir des dossiers pour chaque variété de lavande produite. Un coup de plusieurs milliers d'euros que certains producteurs craignent de ne pas pouvoir assumer seuls.