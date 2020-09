L'inquiétude des salariés de Bridgestone

Les nuages s'assombrissent dans le ciel des entreprises. C'est notamment le cas pour Bridgestone qui a annoncé la fermeture de son usine à Béthune (Pas-de-Calais). Ce lundi débute une négociation capitale entre le gouvernement et la direction pour tenter de préserver l'outil de production. Sur place, l'activité se poursuit normalement, mais les salariés sont inquiets. A savoir que 863 emplois sont menacés.