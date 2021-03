L'inquiétude gagne Rouen à l'idée d'un renforcement des restrictions sanitaires

Quel sort va nous être réservé ? C’est la question que se posent les Rouennais ce jeudi matin. "On ferme tout, on contrôle tout le monde, on réunit tous les vaccins, on vaccine tout le monde, puis on n’en parle plus !" ; "Si c’est nécessaire, il faut le faire", affirment certains. Mais il y a ceux qui ne comprendraient pas une telle décision : "Il faut laisser la région vivre pour l’instant je pense" ; "Ça fait un an que ça dure et ça commence à être long pour certaines personnes", disent d’autres. Le taux d’incidence en Normandie a franchi le seuil d’alerte de 200, mais reste largement en dessous de celui de la capitale ou du Nord. Des patients ont même été transférés dans les hôpitaux de la région, qui commencent à être surchargés. Des habitants pensent qu’un reconfinement pourrait éviter le pire, tandis que pour d’autres, les transferts sont bel et bien nécessaires. Quoi qu'il en soit, ce qui attend les Rouennais est à l’image de la météo du jour : de la grisaille et des risques d’averses.