L’interdiction du skate en ville divise les habitants d'Auch

À Auch, au pied de la cathédrale, les skates se font rares. En effet, un arrêté municipal interdit le sport à roulette dans le centre-ville. La municipalité évoque une nuisance sonore et une dégradation. Une prise de position adhérée par certains habitants. Mais pour beaucoup de riverains et de commerçants, skates et trottinettes mettaient un peu d'animation dans le centre-ville. "Si on veut vraiment du silence, on va vivre à la campagne", a témoigné une Auscitaine. Si Eli et ses amis ont l'habitude de s'entraîner dans le centre historique, ils doivent désormais rejoindre les parcs de la ville basque. Un terrain de jeu trop monotone à leur goût : "On n'a pas de rampe, pas d'escaliers à sauter, on s’ennuie vite". "Il y a des descentes qu'on peut faire, sinon en soi des endroits pour réellement faire du skate, à Auch, c'est compliqué", poursuivit un autre. Pour des questions de sécurité, l'ancien skatepark a été rasé l'an dernier. La mairie promet d'en construire à nouveau d'ici un ou deux ans. Dans l'Hexagone, peu de villes ont interdit l'usage des sports à roulette. Jusqu'en 2016, ils n'étaient pas autorisés à Bordeaux, mais la mairie a depuis changé d'avis. Auch fait donc figure d'exception.