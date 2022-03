L'interminable attente des déplacés ukrainiens à la frontière polonaise

Par petits groupes, ces femmes et enfants arrivent à la ville frontalière de Shehyni. Les derniers kilomètres à pied dans le froid après déjà un long voyage à travers l'Ukraine. Et là, une autre épreuve les attend encore. Des milliers de réfugiés sont déjà sur place. Parmi eux, un petit garçon de quatre ans. Les traits sont tirés, Tatiana nous raconte son voyage de trois jours depuis Kharkiv. Sans cesse, de nouvelles arrivées. Quelques hommes ici ou là, ils accompagnent leur famille avant de retourner à la guerre. La nuit est tombée, et avec elle les températures, moins deux degrés en début de soirée. Cela fait cinq heures déjà que deux femmes patientent avec leurs enfants. La voie est désormais libre pour accéder aux contrôles. Il fait moins quatre degrés, et il faut encore attendre des heures avant d'atteindre le poste polonais à 200 mètres. À trois heures du matin, Tatiana et ses trois enfants arrivent. Elles sont soulagées d'arriver, mais sont épuisées. Il a fallu dix heures, juste pour passer la frontière. Quelques heures au chaud et la famille repartira en destination de Varsovie. TF1 | Reportage F. Agnès, Q. Danjou