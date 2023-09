L'interminable attente des secours en Libye

Des corps gisent par dizaines à fleur d'eau, et parfois, les habitants sont livrés à eux-mêmes pour les ramasser. Pour des questions religieuses, tout autant que sanitaires, il faut faire vite. Que ce soit à Derna, ville martyre de ces inondations, ou plus à l’Ouest à Soussa, les sinistrés qui n’ont pas quitté la ville attendent désespérément de l’aide. Bien trop lentement au goût des habitants, l’aide internationale commence à arriver en Libye. Des secouristes égyptiens viennent prêter main forte à une armée libyenne submergée par les demandes. Des Turcs sondent tout ce que l'eau charrie de débris. À l’autre bout du pays, à Benghazi, le peuple libyen fait preuve d’une grande solidarité. "Tout le monde nous aide (…) On essaye de collecter le plus de chose possible", explique Abeer Al Shabah, une bénévole. Plusieurs pays, comme la Jordanie, commencent à envoyer des vivres et du matériel de secours. Quant à la France, des équipes de la Sécurité civile sont en train d’arriver sur place. Leur objectif est d’ériger un hôpital de campagne dans les plus brefs délais. TF1 |`Reportage H. Dreyfus, P. Limpens