L'invité du 13H - Alexis Corbière : "Je soutiens tous les candidats du Nouveau Front populaire dans toutes les circonscriptions !"

Alexis Corbière nous raconte comment il a été évincé de son poste de député la nuit du vendredi. Il a reçu un e-mail avec une liste et un tableau, où ne figurait plus son nom. Selon lui, c'est du management, et même dans une boîte privée cela ne se passerait pas comme ça, sans aucun commentaire, ni un coup de fil. Cette action est intolérable. On se demande donc si c'est une purge au sein de La France insoumise. Ce qui l'agace le plus, c'est qu'on profite d'un moment historique, le Nouveau Front populaire, qu'il soutient ardemment. Depuis un an, il y avait une tension entre les formations politiques. Avec ses amis, ils le regrettaient, car ils voulaient une unité. Il en veut à Jean-Luc Mélenchon d'avoir fragilisé cette unité. Alexis Corbière affirme avec conviction : "Je soutiens tous les candidats du Nouveau Front populaire dans toutes les circonscriptions. Ce sont tous des gens magnifiques qui doivent être élus". Le pays a besoin d'une grande gauche démocratique.