"Nous avons besoin d'une alliance" avec le RN : l'interview du président de LR Eric Ciotti

Nouveau coup de tonnerre après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. Invité du JT de 13H face à Marie-Sophie Lacarrau et Adrien Gindre ce mardi, le patron de LR, Éric Ciotti, a annoncé sa volonté de nouer une alliance avec le RN lors des élections législatives qui se tiendront les 30 juin et 7 juillet. "Nous avons besoin d'une alliance, en restant nous-mêmes, (...) avec le Rassemblement national et avec ses candidats", a affirmé Eric Ciotti, provoquant aussitôt un flot de réactions. Retrouvez son interview en intégralité dans notre vidéo.