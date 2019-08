Liqueur de gentiane en Auvergne: une recette vieille de plus de cent ans

On peut trouver la gentiane ou la fée jaune sur les hauts plateaux d'Auvergne, à plus de 1 300 mètres d'altitude. Ses racines, de préférence les plus âgées, sont utilisées pour faire une liqueur. Un breuvage au goût très amer, qui est pourtant très apprécié dans la région. Dans le Puy-de-Dôme, villageois et touristes se réunissent chaque année pour le célébrer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.