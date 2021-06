Liquidation de la fonderie MBF du Jura : toute une ville en plein désarroi

Les quelques salariés présents ce mercredi matin sur le site de la fonderie sont abasourdis. Après de longs mois de combat, ils ne veulent pas croire que leur entreprise ferme définitivement ses portes. "On est tous sur les genoux", "je trouve que c'est lamentable d'abandonner une usine comme ça", s'indignent certains d'entre eux. MBF Aluminium produisait des pièces de moteur et des boîtes de vitesse pour l'industrie automobile. Depuis le 1er avril, l'usine est totalement à l'arrêt. Eric Gauthier travaillait dans l'atelier mécanique, difficile pour lui désormais d'imaginer un avenir. Les salariés se sentent abandonnés par tous, uniquement pour des questions de profits. Alors certains veulent encore se battre pour conserver un savoir-faire qui risque de se perdre. Saint-Claude est sous le choc, c'est tout un tissu industriel qui se désagrège lentement. MBF Aluminium était le plus gros employeur privé de la ville. Les salariés de la fonderie doivent se retrouver en assemblée générale ce mercredi après-midi dans l'espoir de continuer leur lutte.