Lisieux : des dégâts considérables après de violents orages

La Normandie a fait face à de violents orages dans la nuit du 24 juin 2019. Il y est tombé l'équivalent de trois semaines de pluie en seulement quelques heures. A Lisieux, les habitants constatent l'étendue des dégâts ce matin du 25 juin 2019. L'eau est montée jusqu'à 1,20 mètre et a fait déborder la rivière avoisinante. La boue a envahi les maisons. Une solidarité s'est rapidement mise en place chez les habitants de la commune.