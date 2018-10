Lisieux : le prix du stationnement devient totalement dissuasif

Depuis un an, plus aucune place n'est gratuite dans le centre-ville de Lisieux. Une fois qu'on ait dépassé les 30 minutes, il faut payer alors qu'auparavant, la moitié de ces places était gratuite quelle que soit la durée. Ayant peur d'avoir un procès, les automobilistes préfèrent alors fuir le centre-ville. Ce qui n'arrange pas du tout les commerçants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.