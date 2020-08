L'Islande et ses créatures légendaires

Les légendes islandaises parlent d'un peuple caché, le "Huldufolk". Des elfes, des trolls et des fantômes hanteraient la nature selon elles. Dans le petit parc censé abriter la famille royale des elfes, on les croirait presque là. Toutefois, on a fait fausse route. La guide Soley Bjork Gudmundsdottir nous met alors sur la bonne voie. Pour rencontrer ces êtres cachés, il faudrait plutôt se rendre dans les falaises. On dit que certaines de celles-ci seraient leurs châteaux et d'autres, leurs cathédrales. Découvrez leur histoire en images.