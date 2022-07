L’Isle-sur-la-Sorgue à l’heure de l’été

Ce mardi matin, pour trouver les touristes, il fallait être au bord de l’eau. "C’est l’endroit parfait ! Un petit peu d’air, un petit peu de vent, on se croirait presque en Belgique" ; "Le chapeau est obligatoire, sinon, on prend vite une insolation" ; "On se promène. On cherche un peu les coins d’ombre quand on a trop chaud", lancent ceux que nous avons croisés. Ils profitent d’une température encore agréable sur les rives ou dans la rivière de la Sorgue à 13 °C. Avec 26 °C à dix heures, puis 34 °C annoncés à 15 heures, la journée s’annonce très chaude. Frédérique et Renée ont opté pour une balade matinale. D’autres ne cachent pas leur plaisir et profitent de ces températures estivales. Ces touristes belges, eux, comptent se mettre au frais cet après-midi. "On est dans un camping où il y a une piscine, et on est contents d’y aller là", affirme le compagnon. Et ils risquent d’y passer beaucoup de temps. Cette semaine, le thermomètre atteindra 36 °C à l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse). TF1 | Reportage C. Gerbelot, H.P. Amar