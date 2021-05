Liste des Bleus pour l'Euro : 67 millions de sélectionneurs

Qu'il s'agisse de supporter l'OM ou l'Équipe de France sur le Vieux-Port de Marseille, on vibre de la même manière ou presque. Et l'on se plaît ce mardi matin à parler pronostic sur la liste des 26 joueurs dévoilée ce soir par Didier Deschamps. "On va avoir droit de nouveau aux anciens qui ont déjà figuré depuis quelques années", ont affirmé certains. Il y a des joueurs qui ont fait rêver plus d'un lors du dernier Mondial. L'Équipe de France devrait conserver de nombreux atouts pour les supporters, qui se languissent de les retrouver. "Elle est jeune, elle est dynamique, elle est motivée, vraiment, ils ont un bon état d'esprit", a confié l'une d'entre eux. La victoire, beaucoup y croient dur comme fer. "Ils vont aller loin, très très loin", a lancé un supporter. L'envie de retrouver des moments de ferveur et de fête derrière leur équipe est surtout dominante. Il n'y a plus que quelques semaines à attendre avant l'entrée dans la compétition le 15 juin prochain contre l'Allemagne. Le temps de s'entraîner encore un peu à supporter l'Équipe de France.