L'Italie, le troisième pays le plus touché par le coronavirus

Le coronavirus s'étend dans le monde mais la situation la plus grave reste en Chine, en Corée du Sud et en Italie. Ce dernier compte désormais 2 500 cas, 79 morts et onze villes toujours en quarantaine. À Piacenza, le quotidien des habitants peine à retrouver un semblant de normalité. Télétravail et école à domicile sont devenus leurs nouvelles habitudes. Dans les grandes villes ou à la campagne, les médecins prennent des précautions importantes pour recevoir leurs patients.