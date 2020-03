L'Italie s'isole à cause du coronavirus

Une chape de plomb est tombée sur l'Italie. Ce jeudi matin, tous les cafés situés sur la place la plus fréquentée de Turin sont fermés. Quelques commerçants ont tout de même installé leurs étals, tout en respectant les règles. Mais c'est le risque sanitaire qui inquiète le plus les Italiens et non les sanctions. Au travail, le personnel d'hôpital poste des photos sur les réseaux sociaux, montrant une pancarte avec "#iorestoincorsia #turestaacasa" écrite dessus.