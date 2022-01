Litchi, le bonbon de La Réunion

Le litchi est un fruit tropical. Les conditions sont idéales pour sa culture à l'est de La Réunion. Pour les cueillir, il faut être un peu acrobate. Cette famille en produit depuis plusieurs générations. "Les arbres ici sont plus vieux que moi, ils ont plus de 100 ans", lance la maman. C'est une véritable fierté familiale que Raphaël, le fils, défend plutôt bien : "nos litchis sont plus sucrés, plus rouges, contrairement aux litchis de Madagascar, de Maurice, ça reste les meilleurs. Les litchis de La Réunion sont les plus mis en valeur". Les litchis de cette famille sont réputés au marché Forain. Deux fois par semaine, les habitants de Saint-Denis se pressent pour goûter à ce bonbon fruité : "c'est très bon, c'est doux" ; "ce sont de bons litchis". La plupart des maisons de l'est de l'île ont un pied de litchis dans leur jardin. Mais ces arbres produisent jusqu'à une tonne de fruits en seulement trois mois, bien trop pour la consommation d'une seule famille. Alors sur les bords de route, certains préfèrent les vendre pour arrondir les fins de mois. La saison des litchis est traditionnellement associée aux fêtes de fin d'année. Une période courte attendue avec impatience. TF1 | Reportage H. Capis, S. Ducasse