Literie et linge de maison : les bonnes affaires du mois du blanc

Dans cet hypermarché, les consommateurs sont au rendez-vous en ce début du mois du blanc. Ils sont tous venus en profiter. Des draps aux serviettes jusqu'à la lessive, trois fois plus d'offres ont été mises en rayon pour l'occasion. Amandine Levine, la directrice, explique : "ça représente 16% du chiffre d'affaires annuel sur le mois de janvier, donc c'est quand même un gros mois, on double le chiffre à peu près par rapport à un mois classique". Dans les années 60, on se bousculait dans les rayons. Le blanc a d'abord pris des couleurs pastel avant d'épouser les motifs osés des années 70. L'homme fait aussi son apparition dans ce monde jusque-là réservé aux femmes et il découvre les avantages du drap housse. Le mois du blanc rythme la consommation depuis 1871. On le doit au fondateur du Bon Marché, Aristide Boucicaut, qui cherchait une idée au lendemain des fêtes. Créer l'événement, la recette fonctionne encore même si les promotions permanentes et les achats en ligne changent peu à peu la donne. TF1 | Reportage C. Auberger, P. Véron