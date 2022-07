L'itinéraire mythique des Grandes Alpes

À la découverte de la route spectaculaire des Grandes Alpes. Le parcours de 720 kilomètres relie la région du lac Léman à la Méditerranée. Au départ, il n'y avait que des montagnes, des animaux et des hommes. Puis, il y a eu des centaines de virages pour adoucir le relief. Sur la route des Grandes Alpes, du lac Léman à la Méditerranée, à bord de deux bolides anglais, quatre amis circulent en quête de liberté et de sensation forte. Direction le col des Aravis, entre la Savoie et la Haute-Savoie, première étape de ce qui ressemble à un pèlerinage. Sainte-Anne, patronne des voyageurs, est là depuis 1650. Un fleuron de la région les attend, 50 kilomètres plus loin. Le coffre au trésor de Beaufort regorge de meules. Près de 35 000 y sont fabriquées chaque année. Sur la route, le panorama est idyllique. Tout a commencé au début du XXe siècle. Pour développer le tourisme automobile, Touring Club de France a souhaité construire la route. Un projet grandiose qui, selon la formule de l'époque, doit côtoyer les glaciers et les précipices. "Le travail véritablement titanesque a été réalisé par 600 ouvriers et des prisonniers d'hier. Tout cela s'est fait à la pelle", se souvient Gérard. En 1937, une clientèle bourgeoise découvre les paysages alpins autrefois inaccessibles. Le géant des Alpes est ouvert quatre mois par an seulement à cause de la neige. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand, J. Chaize