Littoral basque : un sentier très couru interdit à cause de risques d'effondrement

Depuis quelques jours, cette habitante ne peut plus accéder à la corniche basque pourtant située à quelques mètres de sa maison. La mythique route qui relie Ciboure à Hendaye est grignotée par l'érosion. En octobre dernier, cinq mètres de falaises se sont effondrés. Aucune victime n'a été déplorée. Cependant, pour éviter un drame, la corniche vient d'être interdite aux piétons jusqu'au 31 août. Pourtant, le message ne semble pas encore passer. La plupart des barrières ont été arrachées et des dizaines de promeneurs continuent de venir admirer le paysage. Par endroits, la corniche recule de 70 centimètres par an. Ce géologue a étudié le terrain et ses conclusions sont alarmantes. "Cette érosion par l'océan, ces effondrements de falaises arrivent à se rapprocher de plus en plus du sentier et la chaussée. Et donc on arrive dans une zone plus critique", précise Frédéric Clément. La construction d'un nouveau sentier en hauteur et plus éloigné de la côte est à l'étude. La route devrait aussi faire l'objet d'un nouveau tracé. Elle est condamnée à disparaître d'ici 2043.