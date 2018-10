Le littoral corse en automne, riche et envoûtant !

Vue du ciel, la nature en Corse possède un patrimoine de paysages splendides, en automne. Près de la réserve de Scandola se niche un fortin en pleine réhabilitation. Pour le transport des 40 000 tonnes de matériels, seul l'hélicoptère de Gilbert Giacometti peut les acheminer au chantier qui durera trois ans. Les travaux permettront ainsi au site de conserver sa beauté. Michel Luccioni, photographe de presse, a passé plus de 45 ans à immortaliser les paysages dans les calanques de Piana. Tout le long du littoral, ces paysages diversifiés ne cessent d'envoûter. Découvrez en images la richesse du littoral. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.