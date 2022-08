Littoral méditerranéen : des orages courts mais intenses

Il est un peu plus de 22 heures mardi soir. La foudre se déchaîne sur Montpellier (Hérault). Il est tombé localement jusqu’à 97 millimètres de pluie, soit presque deux mois de précipitations. Dans la ville voisine du Grau-du-Roi (Gard), un pin résiste de longues minutes aux rafales soufflant jusqu’à 146 kilomètres à l’heure, avant de céder quelques minutes plus tard. Sur cette photo, la commune d’Alès est illuminée par la foudre. En voyant les images de Marseille, on se croirait à Venise. L’eau du Vieux-Port a débordé et transformé les rues alentour en rivière. Les mêmes inondations à 30 kilomètres plus à l’Est, dans la commune de Cassis (Bouches-du-Rhône). Ce mercredi matin sur le coup de sept heures, le Var est à son tour frappé par les intempéries. Un torrent se déverse dans un escalier, sur les hauteurs de Toulon. Il ne pleut que depuis 20 minutes, mais l’eau arrive déjà au mollet d'un habitant qui filme. TF1 | Reportage J. Cressens, L. Jeanson