Littoral : toujours des risques de submersion

Des rues recouvertes d'écumes, Saint-Guénolé (Finistère) se réveille ce matin sous un épais manteau blanc. Et cela a de quoi impressionner même les plus habitués. Le long des côtes, malgré les interdictions et la vigilance orange vague submersion, certains promeneurs ne peuvent pas s'empêcher de venir admirer. "On est habitué, ici, à la Pointe, mais pas comme ça quand même", affirme une riveraine. Cette nuit, dans le port, quelques bateaux n'ont pas résisté aux assauts du vent. À Penmarc'h, certains endroits sont situés en dessous du niveau de la mer. Pour protéger sa maison des vagues, Christian a construit en urgence une installation de fortune. La nuit est passée, aucun dégât. C'est le soulagement. Les habitants restent, dans l'ensemble, très prudents parce que le vent souffle encore très fort ce jeudi matin dans le sud du Finistère. Le pire est normalement derrière. Des rafales jusqu'à 178 km/h ont été enregistrés cette nuit du mercredi au vendredi à la pointe de Penmarc'h. TF1 | Reportage C. Ebrel, R. Cann