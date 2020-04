"Living in a Ghost Town", la nouvelle chanson des Rolling Stones

Les Rolling Stones viennent de sortir une nouvelle chanson intitulée "Living in a Ghost Town". C'est le premier morceau du groupe en huit ans. Même s'il a été écrit il y a un an, il rappelle le confinement dans lequel sont plongés actuellement quatre milliards de personnes dans les quatre coins de la planète. Découvrez l'extrait de cette chanson en images.