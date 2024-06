Livraison de colis : attention à ces arnaques ! Le 13H à vos côtés

Des arnaques nous guettent quand on se fait livrer un colis et c'est très facile de se faire piéger. Pour le fonctionnement, vous recevez un SMS qui vous demande de changer de créneau. Pour cette nouvelle livraison, on vous demande votre nom, numéro de téléphone et numéro de carte bancaire. Dans ce genre de cas, il faut vérifier le numéro de l'expéditeur. Retenez qu'il n'est jamais demandé de fournir son numéro de carte bancaire pour payer les frais. Une autre arnaque signalée, celle du colis qu'on n'a pas commandé. Elle provient d'une entreprise que vous ne connaissez pas et qui vous demande de procéder à son paiement ou de retourner à vos frais. Tout est faux, et si vous payez, vous vous faites arnaquer. Cela s'appelle un envoi forcé. Il s'agit d'une pratique commerciale illégale punie de 15 000 euros d'amende. Le bon réflexe à avoir, c'est qu'il faut adopter un principe de vigilance général quand vous êtes sollicité par mail ou par SMS. Vérifiez l'expéditeur et la crédibilité. Sinon, en cas de doute, contactez l'entreprise de livraison. T. Coiffier