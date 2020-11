Livraison de colis : La Poste recrute 9 000 CDD face au pic de Noël

Avec le confinement et la fermeture des commerces, les commandes sur Internet continuent à exploser. A Vendôme (Loi-et-Cher), Maximilien Auville est embauché pour deux mois comme facteur. Sa mission du jour consiste à distribuer une cinquantaine de colis en plus du courriel. De novembre à décembre, la Poste devrait livrer 100 millions de colis, soit 30% de plus qu'en 2019. Le renfort de saisonniers est indispensable. Dans sa camionnette, Maximilien a déjà des cadeaux de Noël. Pour les clients, c'est pratique et cela évite de sortir. Déjà embauché pour ce type de mission l'an dernier, Maximilien s'attend cette fois à un rythme plus soutenu. En effet, il donne tout son sens au métier de facteur. Dans le pays, 9 000 CDD sont proposés pour un salaire légèrement supérieur au SMIC. Pour renforcer efficacement ses équipes, La Poste exige certaines compétences. En plus de savoir lire, écrire et s'orienter dans l'espace, le candidat doit aussi avoir un permis de conduire et un bon contact avec les clients.