Livraisons : cherche routiers désespérément

Petit-déjeuner à volonté avant de prendre la route. Cette patronne d'une entreprise de transport offre tous les matins le casse-croûte à ses salariés. Ils ont aussi des coachs sportifs et des masseurs. C'est comme ça que Valérie a remporté la bataille du recrutement dans sa région, l'Occitanie. Elle n'a pas de problème d'effectif, contrairement à la moitié des entreprises de transport dans le pays. Il y a urgence à trouver des chauffeurs poids lourds, car un sur trois vont partir à la retraite d'ici 2026. La pénurie est déjà énorme, car 50 000 postes sont à pourvoir dans l'Hexagone. Dans trois ans, ce sera deux millions dans toute l'Europe, avec des conséquences sur les délais d'approvisionnement. Pour le carburant et l'alimentaire, les rayons pourraient rester vides plus longtemps. Le prix des denrées pourrait encore augmenter. Pour motiver les candidats, les initiatives se multiplient. Dans ce futur centre de formation dans les Vosges, les futurs chauffeurs peuvent bénéficier d'aide de garde et d'hébergement. Des efforts sont enfin faits sur les salaires, de plus en plus attractifs. Un conducteur ou une conductrice gagne en moyenne, avec les primes, 2 600 euro bruts par mois. TF1 | Reportage J. Corbillon, P. Michel, M. Larradet