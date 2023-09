Livraisons de meubles : cette règle trop souvent ignorée

Quand vous achetez un meuble ou un canapé neuf, savez-vous que le vendeur doit vous proposer une reprise de votre ancien mobilier, et ce, gratuitement ? Beaucoup d'entre vous l'ignore. Pourtant, c'est la loi qui date de janvier 2022. Le vendeur doit vous proposer la reprise si votre ancien canapé est de la même taille que celui que vous venez d'acheter. Sinon, le service peut être payant. Côté logistique, chez les livreurs, on prépare la reprise désormais systématiquement. Encore faut-il avoir toutes les informations. Comme par exemple, le nombre d'étages, y a-t-il un ascenseur ou pas ? Pourtant, la loi précise bien que le nombre d'étages ou la difficulté d'accès ne peut pas donner lieu à une facturation supplémentaire, sauf si votre ancien mobilier n'a pas du tout la même taille que le neuf. Certaines enseignes refusent même catégoriquement la reprise, ce qui est illégal. Que deviennent alors les anciens meubles ou canapés ? Les vendeurs les stockent dans des bennes, gérées par Éco-Mobilier. Ils seront réparés si possible ou sinon, recyclés. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire