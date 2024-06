Livraisons, ravitaillement... la galère se poursuit

Toutes les journées de Bruno, grossiste sur Nouméa, commencent de la même manière dans son entrepôt, où les produits essentiels manquent cruellement. Vous ne verrez que l'intérieur du bâtiment, aucune indication sur son emplacement. Bruno craint d'être volé par des émeutiers. Les entrepôts alimentaires ne sont pas tous protégés par les forces de l'ordre. Bruno connaît les risques, son camion a été caillassé la semaine derrière. Heureusement, beaucoup de barrages ont disparu des routes. Alors que les étals des épiceries de quartier se vident à cause des difficultés de ravitaillement, chaque livraison est un soulagement pour les commerçants. En suivant Bruno dans sa tournée, nous voyons encore ces interminables files d'attente devant les magasins. A Nouméa, vivre avec le rationnement, c'est devenu une habitude. Signe tout de même que l'activité économique reprend peu à peu, les livraisons de produits frais sont plus nombreuses. Des bateaux chargés de marchandises ont pu débarquer dans le port de Nouméa jusqu'alors fermé, et les premiers conteneurs commencent à être livrés dans les grandes surfaces encore ouvertes sur l'île. TF1 | Reportage I. Bornacin, Q. Danjou