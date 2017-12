Les livres audio, d'excellents cadeaux de Noël

Véronique Jannot et Marlène Jobert sont deux auteures de contes et de livres pour enfants. Sur fond de musique russe, cette dernière nous parle de tendresse avec l'histoire d'une poupée à Saint-Pétersbourg. Cet ouvrage sensible est le 13ème écrit par l'auteure. Véronique Jannot, elle, nous fait découvrir une autre ambiance tout aussi passionnant sur l'amitié entre voitures, un potager merveilleux ou le destin d'un sapin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.