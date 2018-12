Livres et cartes animés : chaque page renferme une histoire

Il est ce que l'on appelle un passionné invétéré de livres animés. Dany Trick a collectionné un millier de livres en relief et en trois dimensions sur des sujets variés. Hormis ceux qui se trouvent dans sa maison, il y en a également dans un coffre à la banque et dans un entrepôt. Il collectionne aussi les disques à système. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.