Livret A : bientôt un taux au-dessus de 3%

On a l'habitude de dire qu'il est le placement préféré des Français. Mais ce jeudi matin, tous n'avaient pas forcément en tête le taux du livret A : "Je ne sais pas combien c'est rémunéré justement" ; "0,00001" ; "Je crois qu'il a été à 1 %, il va passer à 2 % ? ", lancent des passants. Sa rémunération était à 0,5 % en février 2020, passée à 2 % en août dernier. Elle devrait donc atteindre au moins 3 % en février. "C'est une bonne nouvelle" ; "Génial, vous me donnez une bonne nouvelle pour la nouvelle année" ; "C'est bien, ça fait un peu plus d'argent sur le compte", se réjouissent des interrogés. En prenant l'épargne moyenne d'un livret A, 6 000 euros, le placement faisait gagner 30 euros en 2021. Après cette hausse, il rapporterait au moins 180 euros en 2024. C'est un placement souple, sûr et exonéré d'impôt, mais loin d'être pour autant le plus rentable dans ce contexte économique. Reste au gouvernement la décision finale. Il peut décider d'aller au-delà ou au-dessous de ce calcul prévisionnel. Le taux définitif du livret A devrait être annoncé mi-janvier. TF1 | Reportage A. Tassin, P. Ninine, S. Hernandez