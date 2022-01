Livret A : Bruno Le Maire révèle le nouveau taux

Le taux du Livret A va doubler à partir du 1er février. Il va passer de 0,5% à 1%. Ce sera la même chose pour le livret de développement durable et solidaire. Quant au livret d'épargne populaire, le taux va passer de 1% à 2,2%. Pour cause, celui-ci est directement indexé sur l'inflation. Ces décisions sont issues des recommandations du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Pour rappel, le livret A sert à rémunérer l'épargne des Français et à financer le logement social. "Il est important que le logement social puisse se financer dans de bonnes conditions", explique Bruno Le Maire. Quant au livret d'épargne populaire, il pourrait concerner quinze millions de Français. Néanmoins, uniquement la moitié en ont un. "C'est dommage parce que la rémunération est plus du double de celle du livret A", affirme Bruno Le Maire. Sur la question de la hausse du carburant, le ministre de l'Économie et des Finances a affirmé "agir depuis des mois pour protéger le pouvoir d'achat". "Nous resterons vigilants, attentif tous les jours dans les semaines qui viennent", a-t-il conclu.