Livret A et LEP, la rémunération augmente

C'est la bonne nouvelle du jour sur ce marché près de Nantes (Loire-Atlantique), ce vendredi matin. Son livret A va lui rapporter plus dès le 1er février, du jamais-vu depuis 14 ans. Effectivement, on est bien loin du taux de 0,5% en 2020. Il est passé à 1% en février 2022, puis 2% en août 2022. Mais concrètement, combien allez-vous gagner en plus si le taux passe à 3% ? Avec une épargne de 6 000 euros, c'est le dépôt moyen sur le livret A, cela vous rapportait 30 euros en 2021. Cette année, cela vous fera six fois plus, soit 180 euros. Alors, ce nouveau coup de pouce va-t-il vous donner envie de mettre plus d'argent de côté ? Avec une inflation à 5,2% en moyenne en 2022, le placement n'est pas rentable à moyen terme. Plus rémunérateur, mais moins connu, il y a le livret d'épargne populaire. Son taux pourrait dépasser les 6% cette année. Mais pour en bénéficier, il faut gagner au maximum 21 400 euros par an pour une personne seule. Si 18 millions de Français pourraient profiter de ce LEP, ils ne sont aujourd'hui que sept millions à en détenir un. TF1 | Reportage J. Roux, N. Hesse, N. Benisti