Livret A : le placement préféré des Français

Simple et pratique, le livret A reste le placement préféré des Français. Mais si le gouvernement décide d'appliquer la nouvelle formule de calcul, le taux d'intérêt passera de 0,75% à 0,50% en février. Ce qui aura pour conséquence un désintéressement des épargnants, car le placement ne rapportera plus grand-chose. À noter qu'en 2018, les Français ont placé près de quatorze milliards d'euros dans leur livret A. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.